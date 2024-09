Handball SC Magdeburg patzt beim Champions-League-Auftakt in Szeged

In Ungarn traf das Team von Trainer Bennet Wiegert mit Janus Smarason, Tobias Thulin und Gleb Kalarash gleich auf drei ehemalige SCM-Spieler. Die Angriffsreihen bestimmten die Anfangsphase und der SCM holte sich eine frühe Zwei-Tore-Führung (8.). Im Anschluss vergab Magdeburg allerdings zu viele Würfe, sodass die Gastgeber das Spiel drehten. „Bleibt stabil, wir machen das gut“, zeigte sich Wiegert in einer Auszeit dennoch zufrieden (19.). Zur Pause lagen die Elbestädter dann auch knapp in Front.