Handball-Bundesliga SC Magdeburg nur Unentschieden - Kiel neuer Spitzenreiter

Die Partie blieb bis in die Endphase hoch spannend. In der Schlussminute brachte David Mandic die MT mit 27:26 in Führung. Mit der Sirene glich Kay Smits per Siebenmeter aus und verhinderte die Niederlage für den Meister. „Wir können glücklich sein, nicht ganz mit leeren Händen dazustehen. Wir haben auswärts schon viele Punkte liegen gelassen, das tut weh“, sagte Smits bei Sky.