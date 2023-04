Handball SC Magdeburg nur 27:27 bei der MT Melsungen

So dauerte es bis zur 37. Minute, ehe dem Norweger Christian O'Sullivan beim 18:18 der Ausgleich für die Magdeburger gelang. Nationalspieler Lukas Mertens sorgte dann beim 21:20 (44.) für die erste Führung der Gäste. Die Partie blieb bis in die Endphase hoch spannend. In der Schlussminute brachte David Mandic die MT mit 27:26 in Führung. Mit der Sirene glich Kay Smits per Siebenmeter aus und verhinderte die Niederlage für den Meister.