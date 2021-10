Handball-Pokal : SC Magdeburg erreicht Achtelfinale des DHB-Pokals

Hamburg Der SC Magdeburg steht im Achtelfinale des DHB-Pokals.

Drei Tage vor dem Top-Duell am Sonntag in der Handball-Bundesliga beim Meister THW Kiel setzte sich der Tabellenführer am Donnerstag in einem Nachholspiel mit 30:23 (14:12) beim Liga-Rivalen TuS N-Lübbecke durch. Beste Werfer waren Lukas Mertens mit sechs Toren für den SCM und Tom Skroblien mit acht Treffern für den TuS. Die Partien des Achtelfinales sollen am Freitag ausgelost werden.