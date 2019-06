Bundesliga-Dritter : SC Magdeburg bewirbt sich um Champions-League-Platz

Hat mit dem SC Magdeburg eine Berwerbung für einen Platz in der Champions League in die Wege geleitet: Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. Foto: Ronny Hartmann.

Magdeburg Der Bundesliga-Dritte SC Magdeburg hat sich um einen Platz in der Handball-Champions-League beworben. Das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt.

„Bereits in der letzten Woche haben wir eine entsprechende Bewerbung vorbereitet, die gestern fristgerecht über die HBL/den DHB an die Europäischen Handball Förderation weitergeleitet wurde“, sagte Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt.

Die SG Flensburg-Handewitt ist als Meister automatisch für die Königsklasse qualifiziert. In den vergangenen Jahren wurde auch der Bundesliga-Zweite - in dieser Saison der THW Kiel - von der Europäischen Handball-Föderation in die Champions League hochgestuft. Dies wird auch für die kommende Spielzeit erwartet. Anderen Clubs steht es allerdings frei, sich ebenfalls um ein Upgrade zu bemühen.