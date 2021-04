DHB-Vizepräsident : Rückzug: Hanning kandidiert nicht für Handball-Regierung

Wien An diesem Freitag wollte Bob Hanning eigentlich in Europas Handball-Regierung gewählt werden. Wenige Stunden vorher zieht der einflussreiche Funktionär seine Kandidatur überraschend zurück.

Als Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) hört Bob Hanning in wenigen Monaten auf - und eigentlich wollte der 53-Jährige an diesem Freitag in Wien den nächsten Funktionärsjob bekommen. Doch wenige Stunden vor dem Kongress der Europäischen Handballföderation (EHF) will Hanning nun doch nicht mehr für die EHF-Exekutive kandidieren.