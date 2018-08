Rhein-Neckar Löwen schaffen Supercup-Hattrick

Damit schafften die Mannheimer als erstes Team überhaupt den dritten Triumph in Serie bei der Saison-Ouvertüre.

Bester Werfer der Löwen, die in einem dramatischen Saisonfinale den Meistertitel an die Norddeutschen verloren hatten, war Andy Schmid mit zehn Toren. Die SG verpasste vor 8078 Zuschauern trotz sechs Treffern von Anders Zachariassen den dritten Supercup-Gewinn nach 2000 und 2013. Die 53. Bundesligasaison beginnt am Donnerstag.

"Wir kommen mit Wut im Bauch nach der verpassten Meisterschaft", hatte Löwen-Spielmacher Schmid vor der Begegnung im ISS Dome erklärt. Der zweimalige deutsche Meister begann auch äußerst engagiert und führte dank seines druckvollen Spiels aus dem Rückraum schnell mit 8:6 (10.).

Doch die Flensburger, die nach dem Titelgewinn sechs Abgänge verkraften mussten und dadurch wichtige Säulen wie Thomas Mogensen, Torwart-Ikone Mattias Andersson oder Kentin Mahe verloren, kämpften sich schnell in die Begegnung. Angeführt von Routinier Holger Glandorf ging die SG nach einer Viertelstunde sogar in Führung (9:8).

Beide Teams vernachlässigten in der ersten Halbzeit ein wenig die Abwehrarbeit, die Führung wechselte nun munter hin und her. Erst kurz vor der Pause gelang es den Löwen wieder, mit zwei Toren in Front zu gehen.

Die Rhein-Neckar Löwen erwischten auch nach dem Wechsel den besseren Start. Angetrieben vom immer stärker werdenden Schweizer Nationalspieler Schmid zogen sie auf 21:16 (33.) davon. Das Flensburger Spiel wurde in dieser Phase fehlerhafter, angesichts der vielen Neuzugänge waren noch nicht alle Abläufe aufeinander abgestimmt.

Doch kämpferisch hielt der Meister dagegen und verkürzte noch einmal auf 24:26 (47.). Der Pokalsieger hatte in der Schlussphase aber mehr zuzusetzen und wirkte eingespielter. Mit dem Treffer von Gudjon Valur Sigurdsson per Tempogegenstoß zum 30:25 (52.) war die Entscheidung über den ersten Titel der Saison gefallen.

Die Löwen starten am Sonntag gegen Ex-Meister TBV Lemgo in die neue Spielzeit, Flensburg ist schon am Samstag in Minden gefordert.