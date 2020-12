Handball-Bundesliga : Rhein-Neckar Löwen bleiben im Titelrennen - Flensburg vorn

Trainer Martin Schwalb vermied mit den Rhein-Neckar Löwen einen weiteren Rückschlag in der Handball-Bundesliga. Foto: Uwe Anspach/dpa

Frankfurt/Main Der THW Kiel zeigt keine Nachwirkungen der zweiwöchigen Corona-Spielpause und tankt Selbstvertrauen für das Verfolgerduell der Handball-Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen. An der Tabellenspitze steht weiter der Erzrivale aus Flensburg.

Rekord-Champion THW Kiel legte einen perfekten Neustart nach der zehntägigen Corona-Quarantäne hin, Vizemeister SG Flensburg-Handewitt verteidigte souverän die Tabellenführung - nur die Rhein-Neckar Löwen wackelten vor dem Topspiel in Kiel.

Beim knappen 24:23 (13:9) gegen den Bergischen HC vermied der Tabellenzweite aus Mannheim (21:5 Punkte) am Sonntag nur mit Mühe einen weiteren Rückschlag im Titelkampf der Handball-Bundesliga. „Wir haben gewonnen, das zählt“, sagte Löwen-Trainer Martin Schwalb.

Am kommenden Mittwoch muss sich sein Team im Verfolgerduell beim THW Kiel deutlich steigern, um dem Titelverteidiger Paroli bieten zu können. „Wir sind nicht der Favorit und werden alles geben“, sagte Schwalb. „Das Spiel wird ein Weihnachtsgeschenk für die Fans.“

Kiel blieb dank des 34:27 (19:14) beim TVB Stuttgart mit 20:2 Punkten ebenfalls am Erzrivalen aus Flensburg (21:3) dran, der sich bei den Eulen Ludwigshafen mit 29:20 (15:11) durchsetzte. Nach zuvor nur drei Trainingseinheiten lief beim THW am Samstag zwar noch nicht alles rund, der Sieg geriet aber auch ohne Kapitän Domagoj Duvnjak nicht in Gefahr.