DHB-Kader : Reichmann zurück im Handball-Nationalteam

Stuttgart Der ehemalige Europameister Tobias Reichmann kehrt erstmals nach fast einem halben Jahr in die deutsche Handball-Nationalmannschaft zurück.

Der 31 Jahre alte Rechtsaußen von der MT Melsungen ist einer von 16 Spielern, die Bundestrainer Christian Prokop für den Abschluss in der EM-Qualifikation nominierte. Da die deutsche Mannschaft bereits für das Turnier im Januar in Schweden, Norwegen und Österreich qualifiziert ist, verzichtet Prokop in den Partien in Israel am 12. Juni und am 16. Juni gegen den Kosovo in Nürnberg auf etliche Stammspieler.