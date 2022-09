Handball : Quartett mit weißer Weste - Kiel wieder Spitzenreiter

Frankfurt/Main Vier Teams stehen in der HBL noch ohne Punktverlust da. Neben Pokalsieger Kiel und Meister Magdeburg dürfen sich auch die Rhein-Neckar Löwen und Erlangen über einen makellosen Saisonstart freuen.

Rekordmeister THW Kiel präsentiert sich weiter in Torlaune und ist dank eines 34:18 (17:9)-Kantersieges bei GWD Minden an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga zurückgestürmt.

„Wir sind gut in die Saison gekommen und haben Spaß“, sagte THW-Torwart Niklas Landin nach dem souveränen Auftritt. Mindens Trainer Frank Carstens stellte fest: „Gegen diesen THW ist kein Kraut gewachsen, wenn die so durchziehen.“ Karl Wallinius war mit fünf Toren bester Werfer bei den Kielern, die in vier Spielen schon 137 Mal getroffen haben.

Schrecksekunde für Magdeburg

Ungeschlagen ist weiterhin auch Titelverteidiger SC Magdeburg auf dem dritten Rang. Drei Tage nach dem siegreichen Comeback in der Champions League bei Dinamo Bukarest benötigte Magdeburg zwar etwas Anlaufzeit, doch in der zweiten Halbzeit agierten die Gäste effektiver und zogen beim 27:19 (45.) auf acht Tore davon. Beste Werfer beim Sieger waren Omar Ingi Magnusson und Daniel Pettersson mit jeweils sechs Toren.

Allerdings gab es in der Schlussphase eine Schrecksekunde für den SCM, als sich Gisli Kristjansson am Knie verletzte und vom Parkett musste. Der Isländer, der sich in den vergangenen Jahren mehrmals schwer an der Schulter verletzt hatte, gab nach dem Spiel leichte Entwarnung. Eine Diagnose stand zunächst noch aus.