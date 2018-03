Prokop will engeren Austausch mit Bundesliga-Trainern

Der 39-Jährige hat die Vereinstrainer für kommenden Mittwoch (14.30 Uhr) zu einem Treffen in ein Hotel in Leipzig eingeladen. Dies berichtet die Sport Bild. Am Abend (19 Uhr) tritt Prokop dann mit seinem Team gegen Serbien zum ersten Test nach dem enttäuschenden Hauptrunden-Aus bei der EM in Kroatien an.

Aus den Reihen der Handball-Bundesliga (HBL) hatte sich nach dem schweren Rückschlag für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) Widerstand gegen eine Weiterbeschäftigung Prokops geregt. Der DHB hielt nach einer ausführlichen Analyse dennoch an Prokop fest, der noch bis 2022 unter Vertrag steht. Am 7. Juli in Dortmund (14.30 Uhr) bestreitet er mit seiner Mannschaft einen zweiten Test gegen Serbien.

(sid)