Supercup Premieren-Sieg: Berlin holt erstmals Handball-Supercup

Herausforderer Füchse Berlin hat die Titel-Jäger des SC Magdeburg ausgebremst und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Handball-Supercup gewonnen. Der deutsche Vizemeister setzte sich vor 9.034 Zuschauern in Düsseldorf gegen den Meister und Pokalsieger mit 32:30 (17:17) durch und feierte im zweiten Anlauf seinen Premieren-Sieg in dem seit 1994 ausgetragenen Wettbewerb.