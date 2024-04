Handball Portners Vertreter glänzt: Magdeburg steht im Pokalfinale

Blitzschnell lag der SCM gegen unfassbar nervöse Füchse mit 6:0 in Führung. Erst nach knapp elf Minuten erlöste Welthandballer Mathias Gidsel den Hauptstadt-Club, der sich nun in die Partei rein kämpfte und erst auf 4:7, dann auf 9:10 verkürzte. Dass die Partie nicht komplett kippte, lag am weiter auftrumpfenden Hernandez. Der 28-Jährige parierte allein in der ersten Hälfte zehn Würfe.