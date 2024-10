DHB-Pokal Pokal-Aus mit Erlangen: Bittere Trainer-Rückkehr für Schwalb

Martin Schwalb hat ein bitteres Trainer-Comeback erlebt. Der frühere Handball-Nationalspieler schied mit dem HC Erlangen durch ein 27:28 (12:15) gegen den VfL Gummersbach in der 2. Runde des DHB-Pokals aus. Tim Gömmel scheiterte in der letzten Sekunde mit einem Siebenmeter an VfL-Torwart Dominik Kuzmanović und vergab damit die mögliche Verlängerung.