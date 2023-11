Handball Pleite gegen Schweden: DHB-Frauen verpatzen WM-Generalprobe

Nach dem Wechsel agierte die deutsche Mannschaft aggressiver in der Abwehr und konzentrierter im Angriff. Lohn war der Ausgleich zum 17:17 in der 37. Minute. Nun war es ein Duell auf Augenhöhe, in dem die DHB-Frauen jedoch nie die Führung schafften. „Toll, dass wir so zurückgekommen sind“, lobte Gaugisch.