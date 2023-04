Handball-European-League Pleite für Flensburg - Göppingen und Berlin im Final Four

Die Füchse Berlin und Frisch Auf Göppingen sind dagegen in das Final-Turnier in Flensburg am 27. und 28. Mai eingezogen. Göppingen gewann sein Viertelfinal-Rückspiel beim kroatischen Topclub RK Nexe Nasice mit 31:27 (13:12). Die Berliner setzten sich gegen den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen mit 30:24 (17:15) durch.Schon das Hinspiel gegen Nasice hatten die Göppinger eine Woche zuvor mit 32:23 für sich entschieden. Im Vorjahr waren die Kroaten beim Final Four dabei und wurden letztlich Vierter. Frisch Auf gehört mit bislang vier Titeln zu den Rekordsiegern des Wettbewerbs. Die Füchse Berlin hatten das Hinspiel vor einer Woche mit 33:37 verloren. Der Heimerfolg im Viertelfinal-Rückspiel vor 7911 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle reichte den Berlinern gerade so.