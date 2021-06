Nationalmannschaft : Personal-Puzzle komplett: Handballer wollen Olympia-Medaille

Dortmund Die deutschen Handballer wollen sich bei den Sommerspielen den Traum von einer Medaille erfüllen. Bundestrainer Gislason nominiert dafür ein Aufgebot mit 17 Spielern, von denen zehn schon in Rio dabei waren.

Sollte sich ein nominierter Spieler bis zum kommenden Montag verletzen, kann in Einzelfällen noch ein Tausch vorgenommen werden. Danach sind Wechsel nur noch mit medizinischem Attest möglich. Der DOSB hat vorsorglich den gesamten 28er-Kader als Pool nominiert, um jede Möglichkeit eines Personaltausches nutzen zu können. Am 23. Juli müssen beim Technischen Meeting in Tokio die 14 nominierten Spieler und der designierte erste Ersatzmann bestätigt werden.

Derzeit befinden sich die Nationalspieler nach der Mammut-Saison in der Bundesliga in einem einwöchigen Kurz-Urlaub. Am kommenden Montag wird Gislason die Mannschaft zum Vorbereitungslehrgang in Herzogenaurach versammeln. „Viele waren sehr müde und am Ende ihrer Kräfte“, sagte der 61 Jahre alte Isländer und kündigte an: „Eine große Belastung können wir erst einmal nicht fahren.“