Handball Olympia-Vorbereitung der Frauen und Männer steht

Die Olympia-Generalprobe beider Mannschaften steigt dann bei einem gemeinsamen Drei-Länder-Turnier in Stuttgart. Dort trifft das Frauen-Team von Bundestrainer Markus Gaugisch am 19. Juli auf Ungarn und am 21. Juli erneut auf Brasilien. Die Männer bekommen es an denselben Tagen ebenfalls mit Ungarn sowie mit Japan zu tun. „Mit Top-Spielen gegen Top-Teams können wir großartige vorolympische Tage anbieten“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober am Montag.