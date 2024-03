Handball Olympia rückt näher: DHB-Team mit Auftaktsieg gegen Algerien

Dennoch stimmte sich die deutsche Auswahl mit dem Sieg auf die schwierigeren Aufgaben am Wochenende ein. Nach einem Tag Pause geht es für das DHB-Team am Samstag weiter mit dem Duell gegen die von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierten Kroaten. Gegen den wohl stärksten Gegner der Vierergruppe hatte Deutschland bei der Heim-EM verloren. Am Sonntag kommt es dann zum Aufeinandertreffen mit Österreich, das der deutschen Auswahl im Januar ein Remis abringen konnte.