Handall-WM Olympia im Blick: Deutsche spielen um Platz fünf

So überzeugend wie in der Gruppenphase war der deutsche Auftritt zunächst aber nicht. Der Abwehrblock stand, doch im Angriffsspiel agierte das DHB-Team zu unkonzentriert. „Vorne sind wir zu kompliziert. Wir brauchen nicht schön hin- und herspielen, geht da bedingungslos bis zum Ende durch“, forderte Gaugisch an der Seitenlinie.