Handball-Europameisterschaft Österreichs Handballer siegen auch in EM-Hauptrunde

Auf Kurs Halbfinale steuert weiter Olympiasieger Frankreich. Der Rekord-Weltmeister, der in der Vorrunde die DHB-Auswahl besiegt hatte, setzte sich in einem dramatischen Spiel gegen Kroatien knapp mit 34:32 (18:18) durch und führt die Gruppe mit 4:0 Punkten an.