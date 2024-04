TV Homburg vor wichtiger Partie Handballer des TV Homburg vor wegweisendem Heimspiel

Schafft Aufsteiger TV Homburg den Ligaverbleib in der 3. Handball-Liga? Sieben Spiele stehen den „Honigdachsen“ noch bevor, das nächste ist ob der Tabellenkonstellation ein absolut wegweisendes. An diesem Samstag um 18.30 Uhr empfängt der auf einem Abstiegsplatz stehende TVH (14:32 Punkte) den zwei Punkte und Plätze vorausliegenden Mitaufsteiger Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen in der Robert-Bosch-Halle.