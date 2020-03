Handball : Gislason holt Heinevetter zurück

Torwart Silvio Heinevetter steht wieder im Kader der Nationalmannschaft. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Neuer Handball-Bundestrainer gibt Aufgebot für Länderspiel-Premiere bekannt.

Der neue Handball-Bundestrainer Alfred Gislason holt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen Silvio Heinevetter zurück ins Nationalteam. Der bei der Europameisterschaft nicht berücksichtigte Torhüter der Füchse Berlin steht im deutschen Kader für den bevorstehenden Lehrgang, den Gislason am Montag in der Botschaft von Japan in Berlin bekannt gab.

„Das hängt auch damit zusammen, dass Andi Wolff am 11. März noch ein Ligaspiel in Polen hat und erst am 12. März zur Mannschaft stößt“, sagte Gislason. Beim Länderspiel am 13. März in Magdeburg gegen die Niederlande (18 Uhr/ARD), Gislasons Debüt als Nachfolger des freigestellten Christian Prokop, werde Wolff dann aber wie bei der EM zusammen mit Johannes Bitter das Torhüter-Gespann bilden. Zu Heinevetters Chancen für die Zukunft äußerte sich Gislason nicht.

Info Liga-Chef sieht die vielen Trainerwechsel gelassen Die zuletzt häufigen Trainerwechsel im Handball sieht Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann in einer zunehmenden Professionalisierung der Vereine begründet. „Alles in der Liga wird professioneller, der wirtschaftliche Druck ist entsprechend hoch“, sagte Frank Bohmann am Montag. Manchmal seien bei den sportlichen Zielen aber auch „die eigenen Ansprüche zu hoch“, kritisierte der 55-Jährige. Zustände wie im Fußball sieht Bohmann nicht: „Die Unterschiede sind schon noch sehr groß. Ich bin davon überzeugt, dass die Empathie zwischen den Handball-Managern und ihren Trainern größer ist.“ In den vergangenen Tagen hatten sich in der Handball-Bundesliga die Rhein-Neckar Löwen, MT Melsungen, die Füchse Berlin sowie der HC Erlangen nach nur drei Wochen von ihren Trainern getrennt.

Auch die beiden Rückraumspieler Steffen Weinhold (THW Kiel) und Franz Semper (Leipzig) kehren nach ihren verletzungsbedingten EM-Absagen in die Mannschaft zurück. Beim Lehrgang, der am kommenden Montag in Aschersleben beginnt, nicht dabei sind Kapitän Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), der aufgrund einer Fußverletzung ausfällt, sowie die beiden verletzten EM-Fahrer Paul Drux (Berlin) und David Schmidt (Stuttgart).

„Wir haben nicht viel Zeit, um großartig was zu ändern, und ich will die Mannschaft nicht auf den Kopf stellen. Durch die Verletzungen musste ich trotzdem einige Änderungen vornehmen“, sagte Gislason. Spielmacher Martin Strobel, den er gerne wieder dabei gehabt hätte, habe ihm „leider abgesagt, weil es gesundheitlich keinen Sinn macht“.