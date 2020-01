Niederlage gegen Kroatien : „Neue Zielvereinbarung“: Handballer haken EM nicht ab

Wien Nach der bitteren Hauptrunden-Niederlage gegen Kroatien überwiegt auch bei Handball-Bundestrainer Prokop der Frust. Der Coach will die Europameisterschaft aber nicht abschenken. Stattdessen verfolgt er mit der Mannschaft nun ein neues Ziel.

Prokop: Was sich hier beide Fanlager geliefert haben, war ja Wahnsinn. Da kamen ja die tollsten Erinnerungen an die Spiele der Heim-WM in Köln auch nochmal auf. Ich glaube nicht, dass es eine Energieschwäche war, sondern uns fehlten in der zweiten Halbzeit die Tempotore. Wir hatten nicht das Wurfglück, uns weiter mit Distanz abzusetzen, so dass es gar nicht zu dieser heißen Schlussphase gekommen wäre.