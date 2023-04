Handball Nationalspieler Semper wechselt von Flensburg nach Leipzig

„Meine Zeit in Flensburg war leider sehr von Verletzungen geprägt, die mich im Konkurrenzkampf auf meiner Position zurückgeworfen haben. Zuletzt habe ich nur noch wenig Spielzeit bekommen und die SG hat sich mit weiteren Verpflichtungen für die Zukunft gerüstet. Deshalb glaube ich, dass es die bestmögliche Entscheidung für meine weitere Karriere ist, bereits in diesem Sommer nach Leipzig zurückzukehren“, sagte Linkshänder Semper, der in Flensburg auf 67 Einsätze (138 Tore) kam.