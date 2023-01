Handball-WM : Nahbar und authentisch: DHB-Männer begeistern bei WM

Kattowitz Die deutschen Handballer nutzen die WM-Bühne für beste Werbung in eigener Sache. Die Auftritte begeistern ein Millionenpublikum und könnten einen neuen Boom auslösen.

Kapitän Johannes Golla & Co. sind in den WM-Tagen in aller Munde. Nahbar, authentisch, ehrlich, leidenschaftlich - das sind die am meisten gehörten Attribute. „Ich denke, dass der sehr starke positive Effekt mit der Fußball-WM in Katar zusammenhängt. Dass man ohne Vorbehalte wieder ein Sportgroßevent anschauen kann“, sagte Christoph Bertling vom Institut für Kommunikations- und Medienforschung der Deutschen Sporthochschule Köln in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. „Die Bodenständigkeit der Handballer als Gegenschablone zu dem, was davor passiert ist, wirkt da noch einmal besonders.“