Handball-Bundesliga Nach Krisen-Saison der Löwen: Trainer Hinze in der Pflicht

Mannheim (dpa/lsw) - Nach einer enttäuschenden Saison in der Handball-Bundesliga nimmt Aufsichtsratschef Lars Lamadé von den Rhein-Neckar Löwen Coach Sebastian Hinze in die Pflicht. „Wir erwarten bessere Leistungen - und das ist die Aufgabe des Trainers“, sagte Lamadé in einem Interview des „Mannheimer Morgen“.