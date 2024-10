Handball Nach K.o. im Final-Krimi: Magdeburg vor Woche der Wahrheit

Nach der Landung des Fliegers aus Ägypten geht es für den Double-Gewinner der Vorsaison mit einem straffen Programm weiter. „Jetzt folgt die tougheste Woche. Am Montag spielen wir gegen Göppingen, am Donnerstag gegen Kielce und nicht einmal 48 Stunden später in Flensburg“, sagte Trainer Bennet Wiegert.