Bundesliga Nach EM: Handball-Titelrennen startet voll durch

Die souveräne Vorstellung am Sonntagabend hat das Selbstvertrauen gestärkt. „Ich denke, nach dem Auftritt sollte es nicht den ganz großen Grund für eine Verunsicherung geben“, sagte Wiegert. Allerdings: „Jetzt gleich in Kiel bestehen zu müssen, ist die Herausforderung in der stärksten Liga der Welt. Wir wissen schon, was uns dort erwartet.“