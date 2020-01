Eine Woche nach EM-Finale : Müde Handballer sind heiß auf den Knallerstart

Domagoj Duvnjak stand am vergangenen Sonntag noch im EM-Finale gegen Spanien auf der Platte (20:22), an diesem Samstag soll der Kroate – als bester Spieler der EM ausgezeichnet – den THW Kiel zum Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Hannover-Burgdorf führen. Foto: dpa/Jesper Zerman

Hannover Eine Woche nach dem EM-Finale nimmt die Bundesliga wieder ihren Spielbetrieb auf – mit dem Topspiel TSV Hannover-Burgdorf gegen THW Kiel.

Es klingt nach drei Wochen EM-Spektakel ein wenig paradox, aber die Handballer können den Bundesliga-Knallstart kaum erwarten. „Klar ist die Müdigkeit des Turniers noch zu spüren“, sagt Hannovers Senkrechtstarter Timo Kastening: „Aber es geht gegen den THW Kiel, und da werden wir schnell wieder auf Betriebstemperatur kommen.“

Was im Fußball (bislang) undenkbar wäre, ist im Handball Realität: Nur wenige Tage nach dem EM-Finale startet die Liga in ihren Saison-Endspurt – und der Auftakt hat es in sich: Spitzenreiter THW Kiel muss an diesem Samstag (20.45 Uhr/Sky) beim Tabellenzweiten TSV Hannover-Burgdorf ran, und der Dritte SG Flensburg-Handewitt empfängt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den Vierten SC Magdeburg. Gerade einmal zwei Punkte trennen die vier Teams voneinander.

„Sicherlich ist es nicht so leicht für die Jungs, die gerade von einem Turnier kommen, vor allem im Kopf direkt umzuschalten“, sagt Kiels Nationalspieler Steffen Weinhold, der die EM aufgrund einer Verletzung verpasst hatte. Aber er mache sich über den Spielplan keine Gedanken. „Wir wissen, um was es geht“, sagt Weinhold, die Partie in Hannover sei „ein enorm wichtiges Spiel für uns“.

Bestes Beispiel für das enorme Pensum der Handballer ist Kiels Anführer Domagoj Duvnjak. Am Sonntag kämpfte der Kroate, der bei der EM zum besten Spieler des Turniers gewählt worden war, noch mit seiner Mannschaft im Endspiel gegen Spanien (20:22) um den Titel, feierte dann zwei Tage lang in Zagreb die Silbermedaille – und stand am Mittwochabend schon wieder bei einem Testspiel der Kieler in Hamburg in der Startformation.

„Das ist überhaupt kein Problem“, versichert Duvnjak, der wie viele EM-Fahrer neun Spiele in nicht einmal zweieinhalb Wochen absolviert hat. Er habe schließlich eine Medaille gewonnen. Und auch bei Dänemarks Weltklasse-Torhüter Niklas Landin überwiegt die Vorfreude. „Ich habe schon Bock auf die nächsten Spiele“, sagt der THW-Kapitän. Er hoffe, dass Spieler wie Duvnjak „ihren Lauf einfach weiterführen“.

Die Hürde Hannover hat es in sich. Denn der bisherige Saisonverlauf sorgt in der niedersächsischen Landeshauptstadt für viel Selbstvertrauen. „Kiel ist natürlich in der Favoritenrolle, aber in einem Spiel ist immer alles möglich“, sagt TSV-Trainer Carlos Ortega.

Wurde Hannover zu Beginn der Saison aufgrund des günstigen Auftaktprogramms von vielen noch als vorübergehendes Phänomen in der Spitzengruppe abgetan, ist der Respekt inzwischen deutlich gewachsen. Siege in der Liga gegen Magdeburg und Flensburg-Handewitt sowie das Remis gegen die Rhein-Neckar Löwen haben in der Szene Aufsehen erregt.