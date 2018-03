später lesen 27:16 gegen TuS N-Lübbecke MT Melsungen wahrt Chance auf Handball-Europapokal Teilen

Die MT Melsungen bleibt in der Handball-Bundesliga im Rennen um die Europapokalplätze. Gegen den Abstiegskandidaten TuS N-Lübbecke setzten sich die Hessen am Sonntag locker mit 27:16 (14:6) durch und festigten damit den siebten Platz. Erfolgreichster Melsunger war Michael Allendorf mit sieben Toren. Der SC DHfK Leipzig dagegen hat wohl auch die letzte Chance auf eine Teilnahme am Europapokal verspielt. Die Mannschaft des ehemaligen Frauen-Bundestrainers Michael Biegler kam gegen den TVB Stuttgart trotz einer Aufholjagd nicht über ein 24:24 (9:14) hinaus. Bester Leipziger war Maximilian Janke mit sieben Treffern, für die Schwaben war Ex-Nationalspieler Michael Kraus mit neun Toren am erfolgreichsten.