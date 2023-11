Handball-Bundesliga MT Melsungen vorerst Tabellenführer

In der Folge schalteten die Hessen einen Gang zurück und leisteten sich mehr technische Fehler. Zwischenzeitlich konnte Eisenach dadurch den Rückstand auf zwei Tore (19:21) verkürzen. In der Schlussphase wurde es turbulent. Kastening bekam den Ellenbogen von Gegenspieler Peter Walz ins Gesicht, musste behandelt werden und verließ mit einem dicken Verband um den Kopf das Feld. Am Sieg änderte der Unfall nichts mehr.