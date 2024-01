Handball-EM Model Stefanie Giesinger ist Fan von DHB-Torwart Späth

Die 27-Jährige gewann 2014 die neunte Staffel der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ und ist seither auch im Filmgeschäft tätig. Den sportlichen Werdegang ihres Cousins, der im vergangenen Sommer mit der deutschen U21-Auswahl Weltmeister wurde und bei der Europameisterschaft mit dem DHB-Team am Abend (20.30 Uhr/ARD und Dyn) in Berlin auf Olympiasieger Frankreich trifft, hat sie dennoch stets intensiv verfolgt.