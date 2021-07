Olympia : Mit Frust gegen Norwegen: DHB-Team hofft auf Erfolgserlebnis

„Ich habe nicht so viel geschlafen“, sagt Steffen Weinhold einen Tag nach der Niederlage gegen Frankreich. Foto: Swen Pförtner/dpa

Tokio 27:28 gegen Spanien, 29:30 gegen Frankreich: die deutschen Handballer warten in Tokio weiter auf einen Erfolg gegen einen Großen. Die nächste Chance bietet sich am Freitag.

„Ich habe nicht so viel geschlafen“, berichtete Rückraumspieler Steffen Weinhold am Donnerstag nach einer kurzen Nacht mit müder Stimme. „Es war natürlich eine große Enttäuschung da“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. „Die Jungs haben das unterschiedlich verarbeitet.“

Gegen die Norweger um Superstar Sander Sagosen vom deutschen Rekordmeister THW Kiel soll an diesem Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) endlich der ersehnte Sieg gegen einen Großen des Welt-Handballs gelingen. „Das ist ein enorm wichtiges Spiel, in dem wir von Beginn an voll da sein müssen“, forderte Bundestrainer Alfred Gislason. „Es geht um ganz wichtige Punkte.“