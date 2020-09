Bundesliga : Minden verpflichtet ehemaligen Handball-Weltmeister Zeitz

Minden Handball-Bundesligist GWD Minden hat auf die aktuelle Verletzungsnot reagiert und den früheren Handball-Weltmeister Christian Zeitz verpflichtet.

„Christian hat in der vergangenen Saison in Stuttgart gezeigt, dass er für jedes Team in der Liga eine Verstärkung ist. In den Gesprächen mit ihm habe ich gemerkt, dass er hoch motiviert ist, noch zwei Jahre auf Top-Niveau zu spielen“, sagte Mindens Geschäftsführer Sport Frank von Behren.