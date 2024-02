Handball Melsungen und Flensburg erreichen Pokal-Finalrunde

Die Flensburger hatten nur in der Anfangsphase einige Probleme. In die zweite Halbzeit startete die SG mit einem 4:0-Lauf zum 18:11 (33.) und zwang die Gastgeber zu einer ganz frühen Auszeit. Vier Minuten später traf Johan Hansen per Tempogegenstoß zum 22:12 und sorgte so bereits für die Vorentscheidung.