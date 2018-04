Melsungen trennt sich von Trainer Roth

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat sich von Trainer Michael Roth getrennt. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde der 56-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt. Nach fast achtjähriger Tätigkeit von Roth, der seit Oktober 2010 im Amt war und einen Vertrag bis Juni 2020 hat, geht eine Ära in Melsungen zu Ende. Nachfolger wird der im Januar als Co-Trainer engagierte Heiko Grimm. Mit Roth hatte der aktuelle Tabellensiebte zwei Final-Four-Teilnahmen im DHB-Pokal, zwei Viertelfinals im EHF-Cup und einem vierten Platz in der Bundesliga erreicht. "Die letzten Monate haben gezeigt, dass er unsere Mannschaft nicht mehr in dem Maße weiterentwickeln konnte", erklärte die Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke. "Der Aufwärtstrend geriet ins Stocken und es gab keine klaren Signale für eine baldige positive Veränderung." Insofern sei die Trennung zum jetzigen Zeitpunkt "eine für beide Seiten richtige Entscheidung".

(dpa)