Handball : Meisterkampf bleibt spannend: Flensburg zieht an Kiel vorbei

Meisterkampf bleibt spannend: Flensburg zieht an Kiel vorbei

Flensburg Der Zweikampf um den Meistertitel in der Handball-Bundesliga bleibt spannend. Durch den Sieg gegen Leipzig erobert Flensburg die Tabellenführung zurück. Doch Rekordmeister Kiel bleibt ganz dicht dahinter.

Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel liefern sich weiter ein enges Rennen um die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga.

Mit einem souveränen 29:23 (13:8)-Heimsieg gegen den SC DHfK Leipzig zogen die Flensburger in der Tabelle wieder am Nordrivalen vorbei. Erst am Samstagabend hatten die Kieler durch ihren 35:29-Sieg bei der TSV Hannover-Burgdorf vorgelegt und zumindest für wenige Stunden die Tabellenspitze erobert.