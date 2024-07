Olympia-Generalprobe Mehr Härte, mehr Stolz: Handballerinnen suchen ihre Form

Als die Frauen vor 16 Jahren in Peking chancenlos in der Vorrunde ausschieden, war Leuchter vier Jahre alt. Viele Teamkolleginnen kennen die Olympischen Spiele nur aus der Zuschauerposition. In einer Woche erleben sie den Mythos Olympia dann erstmals auf dem Parkett. „Es kribbelt absolut. Jetzt geht's in den Endspurt“, beschrieb Co-Kapitänin Emily Bölk ihre Gefühlslage. Schon die Einkleidung sei ein absolutes Highlight gewesen.