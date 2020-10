Coronavirus-Pandemie : Maskenpflicht für Handballer: „Dümmer geht es nicht“

Hamburg Der ehemalige Bundesliga-Profi Erwin Feuchtmann hat sich empört über die Maskenpflicht bei einem Spiel der ersten spanischen Handballliga gezeigt.

„Dümmer geht es einfach nicht“, sagte der Deutsch-Chilene in einem Interview von „Sport1“. Der 30-Jährige musste am Wochenende zuvor als Spieler von Ademar Leon in der Partie gegen Santander wegen der Coronavirus-Pandemie auf Anordnung der Regionalregierung von Kastilien und León eine Maske tragen.