HBL-Topspiel : Magdeburgs Handballer auf Titelkurs

Magdeburg Das verlorene Pokalfinale hat beim SC Magdeburg keine Spuren hinterlassen. Eine Woche nach der Niederlage gegen Kiel gibt der Tabellenführer im Duell mit Verfolger Berlin die passende Antwort.

Dank des Sieges vor 6066 Zuschauern führt der Vereinsweltmeister die Tabelle mit 50:4 Punkten weiter souverän an. „Es war ein Wechselbad der Gefühle. Das muss ich auch erst einmal verarbeiten“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert nach dem Happy End in einem Handball-Krimi. „Ich kann meiner Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen, dass wir nie aufgesteckt haben. Das Pendel hätte in beide Richtungen ausschlagen können. Ich bin froh, dass sich die Jungs belohnen konnten.“

THW gewinnt gegen Melsungen

Für die Berliner (42:12) bedeutete die knappe Niederlage in Magdeburg einen Rückschlag im Kampf um die Teilnahme an der Königsklasse. Der Hauptstadtclub fiel sogar hinter die punktgleiche SG Flensburg-Handewitt, die am Samstag das Nordduell gegen den HSV Hamburg mit 33:23 für sich entschieden hatte, auf Rang vier zurück. „Wir sind sehr niedergeschlagen“, sagte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar am Sky-Mikrofon. „Es ist sehr bitter, dass wir nichts mitnehmen.“