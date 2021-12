Handball-Bundesliga : Magdeburg weiter makellos - Corona-Fälle in Berlin

Magdeburg weiter makellos - Corona-Fälle in Berlin

Der SC Magdeburg bleibt in der HBL ohne Punktverlust. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Magdeburg Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga weiter ungeschlagen und damit das Maß der Dinge. Verfolger Kiel gewinnt das Nordduell in Hamburg. Bei den Füchsen Berlin herrscht Corona-Alarm.

Der SC Magdeburg steuert in der Handball-Bundesliga auch nach seiner Corona-Zwangspause weiter auf Meisterkurs. Das Team von Trainer Bennet Wiegert kam gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe zu einem 29:25 (12:13) und baute seine bisher makellose Saisonbilanz auf 26:0 Punkte aus.

Tabellendritter sind weiter die Füchse Berlin (20:6), die wegen mehrerer Corona-Fälle am Samstag kurzfristig nicht zum Gastspiel bei den Rhein-Neckar Löwen antreten konnten. Ob neben den positiv getesteten Spielern die ganze Mannschaft in Quarantäne muss, war zunächst offen. „Wir hoffen, dass keine positiven Fälle dazukommen, was leider durchaus möglich ist“, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar.