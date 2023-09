Handball Magdeburg verpatzt Champions-League-Auftakt gegen Veszprém

Magdeburg verkürzte kurz nach der Pause auf nur einen Treffer Rückstand, doch dann schlichen sich wieder zu viele Fehler ins Angriffsspiel ein, und Veszprém zog auf sechs Treffer davon. Magdeburg konnte seine Probleme in Abwehr und Angriff nicht abstellen und kam erst in den Schlussminuten wieder einigermaßen in Reichweite, verkürzte vier Minuten vor Schluss auf drei Tore Rückstand. Doch als der Ex-Melsunger Agustin Casado traf (58.), stand die Niederlage endgültig fest.