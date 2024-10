Handball-Bundesliga Magdeburg und Rhein-Neckar Löwen mit Siegen

Durch den Sieg rückt Magdeburg wieder näher an die Spitzengruppe der Liga und hat lediglich einen Minuspunkt mehr gesammelt als Tabellenführer Flensburg. Erstmals seit seiner Adduktorenverletzung stand auch Ex-Nationalspieler Philipp Weber wieder auf dem Parkett. In der Abwehr agierten die Elbestädter stabil, im Angriff ließ der Pokalsieger in der Anfangsphase einiges liegen. Der Sieg geriet trotzdem zu keiner Zeit in Gefahr. Auch, weil Schlussmann Sergey Hernández mit 15 Paraden glänzte.