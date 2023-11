Handball Magdeburg und Berlin bestreiten Finale beim Super Globe

Bester SCM-Schütze war Omar Ingi Magnusson mit sechs Toren. Magdeburg erwischte gegen Andreas Wolff und Co. den besseren Start, erarbeitete sich eine Zwei-Tore-Führung, verpasste es aber diese auszubauen. Kurz führte der SCM dank Paraden von Nikola Portner mit vier Toren - doch nach Unkonzentriertheiten der Magdeburger verkürzte Kielce sofort wieder auf zwei Treffer. Am Ende einer ausgeglichenen Hälfte ging Magdeburg mit einem Tor Vorsprung in die Pause.