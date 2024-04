Handball-Bundesliga Magdeburg siegt in Flensburg und marschiert Richtung Titel

Die beiden Mannschaften lieferten sich von Beginn an ein temporeiches und hochklassiges Duell. Magdeburg legte immer wieder bis zu zwei Treffer vor, doch die SG glich zunächst stets aus. In der 29. Minute brachte Janus Dadi Smarason die Gäste dann beim 18:14 erstmals mit vier Treffern in Führung.