Handball-Champions-League Magdeburg siegt im Spitzenspiel gegen Barcelona mit 29:28

Die zweite Halbzeit begann mit einem vergebenen Siebenmeter der Gastgeber und daraus folgend einem erneuten Drei-Tore-Rückstand (13:16/34.). Magdeburg fehlten defensiv weiter der Zugriff und im Angriff gegen die enorm bewegliche 6:0-Deckung der Spanier die entscheidenden Ideen. So wuchs der Rückstand weiter an - bis der SCM über einen 5:0-Lauf das Spiel drehte (22:21/47.). Magdeburg verpasste es allerdings, den Vorsprung auf drei Treffer auszubauen und musste so bis Gisli Krisjanssons Tor zwei Sekunden vor Schluss zittern.