Handball-Bundesliga Magdeburg neuer Tabellenführer - Kiel gewinnt gegen Berlin

Magdeburgs Linksaußen Matthias Musche lobte vor allem das „perfekte“ Angriffsspiel seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. „Wir hatten 92 Prozent Wurfquote. Das ist natürlich Weltklasse“, sagte der 31-Jährige bei Dyn und befand nach dem 15. Pflichtspiel-Sieg nacheinander: „Einfach so weitermachen und gucken, wo es am Ende hinführt.“