Handball-European-League : Magdeburg, Löwen und Berlin erreichen Final Four

Magdeburg, Löwen und Berlin erreichen Final Four

Magdeburg Der SC Magdeburg, die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin haben das Finalturnier der European League erreicht.

Im Viertelfinal-Rückspiel schlugen die Magdeburger am Dienstagabend den schwedischen Vertreter IFK Kristianstad mit 39:31 (23:12). Die Löwen setzten sich parallel mit 37:27 (19:8) gegen den russischen Serienmeister Medwedi Tschechow durch. Dadurch machten die Löwen die 32:33-Hinspiel-Niederlage wett und können sich nun auf das Final Four in eigener Halle freuen.