Handball-Bundesliga : Löwen-Sportchef: Aktuell kein Gedanke an Saisonabbruch

Löwen-Sportchef: Aktuell kein Gedanke an Saisonabbruch

Mannheim Der Sportliche Leiter des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, Oliver Roggisch, fürchtet trotz der aktuellen Corona-Zahlen und der Spielabsage am Dienstagabend keinen Saisonabbruch.

„Man muss sich darauf einstellen, dass so etwas jetzt immer mal wieder passieren kann“, sagte der 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Wir tun alles dafür, dass die Saison so normal wie möglich durchgeführt werden kann. Je öfter Spiele verschoben werden müssen, desto enger wird es irgendwann im Terminplan. Wo das noch hinführt, ist schwer abzusehen. An einen Saisonabbruch denkt bei uns aktuell niemand.“